استصلاح 300 دونم من الأراضي في درعا

درعا-سانا

أنهى فرع مشاريع استصلاح الأراضي وتطوير التشجير المثمر في درعا استصلاح 300 دونم من الأراضي المحجرة لصالح الفلاحين.

وبين مدير الفرع المهندس خالد الخالد في تصريح لمراسل سانا أن الهدف من الاستصلاح توسيع رقعة الأراضي الزراعية، وإدخال الأراضي المستصلحة في الاستثمار الزراعي الفعلي، وبالتالي زيادة الإنتاج الزراعي، مشيراً إلى أن العمل في الاستصلاح استمر لنحو شهرين في الشيخ مسكين والسحيلية.

ولفت الخالد إلى أن الفرع يواصل أعمال الاستصلاح حسب الإمكانيات المتاحة في منطقة كفر ناسج من خلال آلياته الثقيلة.

يذكر أن الفرع استصلح العام الماضي 2400 دونم لصالح عمليات التشجير، وزراعة المحاصيل من أصل الخطة البالغة 3 آلاف دونم.

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