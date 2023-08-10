راصد جوي: ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بداية الأسبوع القادم وأجواء حارة جداً

دمشق-سانا

أكد الراصد الجوي كناز كيوان أن البلاد ستشهد بعد ظهر السبت ارتفاعاً في درجات الحرارة، نتيجة سيطرة كتلة هوائية حارة شبه مدارية في طبقات الجو العليا تترافق مع امتداد في المنخفض الجوي من الجنوب الشرقي الذي يعد امتداداً للمنخفض الموسمي.

وأوضح كيوان في تصريح لمراسل سانا أن الحرارة سوف ترتفع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية في أغلب المناطق، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع سيستمر حتى مساء الثلاثاء، ويترافق مع زيادة في نسب الرطوبة السطحية، وخاصة على المناطق الغربية ما يعزز الإحساس بالضيق بالنسبة لدرجات الحرارة المحسوسة.

وتوقع كيوان أن تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في اليومين القادمين بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المناطق الغربية والجنوبية وحارة جداً على المناطق الشرقية، مشيراً إلى أن الأجواء ما زالت سديمية مغبرة في تلك المناطق مع ارتفاع في نسبة الرطوبة السطحية، وخاصة على المناطق الغربية والساحلية خلال ساعات النهار.

ولفت كيوان إلى أن الأجواء في المناطق الشرقية سوف تكون شديدة الحرارة حيث تتجاوز 48 درجة مئوية وتزداد عند الاتجاه شرقاً، أما بالنسبة لمدينة دمشق ستتجاوز 42 درجة مئوية بشكل عام، مشيراً إلى أن درجات الحرارة تبداً منذ يوم الأربعاء بالانخفاض تدريجياً حتى نهاية الأسبوع.

ودعا كيوان إلى عدم التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، محذراً من حصول الحرائق في الغابات والمناطق الحراجية والأراضي الزراعية بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

محمد السليمان

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