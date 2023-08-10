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مستوى خطورة متوسط ومرتفع للحرائق اليوم وغداً في الغابات الشمالية الغربية

2023-08-10

دمشق-سانا

أعلنت منصة الغابات ومراقبة الحرائق (فيرمو) استمرار تأثر أغلب المواقع في غابات شمال غرب سورية، وخاصة الأجزاء الغربية منها خلال اليوم بالمستويات المتوسطة لخطورة الحرائق مع تأثر بعض المواقع الشرقية بالمستوى المرتفع.

وأشارت المنصة في صفحتها على موقع فيسبوك إلى ازدياد رقعة المواقع المتأثرة بالمستوى المرتفع خلال يوم غد الجمعة، حيث لا تزال الظروف الطبيعية من حرارة وجفاف داعمة للمستويات المرتفعة لخطورة الحريق، محذرة من أي نشاطات قد تكون سبباً في نشوب أي حريق.

وأوضحت المنصة إلى أنه يتم إعداد الخرائط في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي (مديرية الحراج) و المديرية العامة للأرصاد الجوية، داعية المواطنين إلى عدم إشعال أي نيران والإبلاغ عن أي نار أو دخان على الأرقام المجانية 188 و113.

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