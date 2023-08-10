بدء امتحانات الدورة الثانية للشهادة الثانوية والمسجلون فيها أكثر من 184 ألفاً

دمشق-سانا

بدأت صباح اليوم الدورة الامتحانية الثانية لعام 2023 لطلاب الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، والثانوية المهنية بفروعها التجارية والنسوية والصناعية، والثانوية الشرعية في 1062 مركزاً امتحانياً في المحافظات كافة.

وتستمر الدورة الثانية التي بلغ عدد المسجلين فيها 184 ألفاً و 342 طالباً وطالبة حتى الـ21 من آب الجاري للفرع الأدبي، والـ 23 منه للفرع العلمي والثانوية الشرعية والمهنية، حيث تقدم طلاب الفرع العلمي لمادة الرياضيات ومادة الجغرافيا للفرع الأدبي والثانوية الشرعية.

وكان مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي أوضح في تصريح سابق لـ سانا أن الطلاب المسجلين للدورة الثانية موزعون 45511 في الفرع الأدبي و 124369 في الفرع العلمي، و1090 في الثانوية الشرعية و 8674 في الثانوية الصناعية و 1031 في الثانوية النسوية و3667 في الثانوية التجارية.

رحاب علي

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