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القوات الروسية تسقط 13 مسيرة أوكرانية حاولت استهداف موسكو وسيفاستوبول

2023-08-10

موسكو-سانا

أسقطت وسائط الدفاع الجوية الروسية 13 مسيرة أوكرانية حاولت الهجوم على اتجاهي موسكو وسيفاستوبول.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم: “تم إحباط محاولات هجومية إرهابية من قبل نظام كييف، بواسطة طائرات بدون طيار على أراضي مقاطعتي كالوغا وموسكو ومدينة سيفاستوبول في القرم”.

وأوضحت الوزارة أن الدفاعات الروسية دمرت مسيرتين حلقتا باتجاه موسكو، الأولى فوق مالوياروسلافسكي في مقاطعة كالوغا، والثانية فوق أودينتسوفو في ضواحي موسكو.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تدمير مسيرتين بالقرب من مدينة سيفاستوبول و 9 مسيرات أخرى بوسائط الحرب الإلكترونية، وتحطمت جميعها في البحر الأسود دون وقوع إصابات أو أضرار.

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