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بوتين وميرضيائيف يناقشان قضايا موضوعية ويتفقان على تكثيف الاتصالات الثنائية

2023-08-09

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مباحثات هاتفية مع نظيره الأوزبكي شوكت ميرضيائيف اليوم، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وطشقند وضرورة تعزيز العلاقات المتبادلة بينهما.

ونقلت روسيا اليوم عن بيان للكرملين جاء فيه: إن “الرئيسين الروسي والأوزبكي ناقشا العديد من القضايا الموضوعية من أجل المزيد من تطوير العلاقات الروسية الأوزبكية للشراكة الاستراتيجية”، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تكثيف الاتصالات الثنائية على مختلف المستويات.

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