بيلاروس: ادعاءات بوريل حول انتخاباتنا كاذبة

مينسك-سانا

انتقدت بيلاروس التصريحات التي أدلى بها مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل ووزراء خارجية دول البلطيق وبولندا حول التشكيك بنزاهة الانتخابات في مينسك ووصفتها بالكاذبة.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن الخارجية البيلاروسية قولها في بيان: “إن التصريحات التي أدلوا بها بمناسبة الذكرى السنوية للانتخابات الرئاسية التي جرت في بلدنا مبنية بالكامل على اتهامات كاذبة ويعاد تكرارها”، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي مصمم على رفض واقع أن الأمور جرت بخلاف السيناريو الذي تم إعداده في بروكسل.

وأضافت الوزارة: “لقد خيبت مينسك آمال بوريل والمسؤولين الأوروبيين الآخرين عندما اكتشفوا أنهم عاجزون عن التأثير على المسار المستقل الذي اختارته بيلاروس لنفسها، وأن نفاق الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه واضح ويتمثل في إظهار القلق على الشعب البيلاروسي لكنه لن يفلح في إشاعة التضليل”.

وكانت بيلاروس أعلنت في الرابع من الشهر الجاري استلامها مذكرة مع أدلتها من بولندا بشأن انتهاكات مزعومة لحدودها من قبل مروحيات بيلاروسية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency