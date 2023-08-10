زراعة 25805 هكتارات بمحصول القطن لهذا الموسم

دمشق-سانا

بلغت المساحات المزروعة بمحصول القطن لهذا الموسم 25805 هكتارات منها 7168 هكتاراً في المناطق الآمنة وفق مدير مكتب القطن المهندس أحمد العلي.

وبيّن العلي أن حالة المحصول جيدة وهو في طور الجوز ولم تسجل إصابات بآفة ديدان اللوز باستثناء مساحات صغيرة تمت مكافحتها لافتاً إلى أن الكوادر الفنية تتابع حالة المحصول بشكل يومي.

وأكد العلي أنه خلال جولة ميدانية على حقول القطن في مناطق جبل سمعان والسفيرة بحضور رؤساء دوائر الزراعة في كل منطقة لوحظ أن حالة المحصول جيدة جداً ويزرع الصنف حلب 118 المخصص لمحافظة حلب والمحصول في مرحلة تشكل الجوز وتم إطلاق الأعداء الحيوية “الترايكوغراما، الهابروبراكون والمفترس أسد المن” بشكل احترازي لتفادي الإصابة بديدان اللوز، حيث بلغت المساحة المكافحة حيوياً 160 هكتاراً في ريف حلب.

وأشار العلي إلى أنه يتم التحضير لاستلام الشلول القطنية اللازمة من المصارف الزراعية وشهادات المنشأ من مديريات الزراعة تمهيداً لعملية القطاف وتقديم كل التسهيلات لاستلام محصول القطن في المحالج المنتشرة في كل أنحاء القطر التي بدأت استعداداتها لعملية التوريد.

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