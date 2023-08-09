وزير الزراعة يبحث مع السفير الإيراني علاقات التعاون في مجال الاستثمار وتبادل المنتجات

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا اليوم مع السفير الإيراني بدمشق حسين أكبري والوفد المرافق له علاقات التعاون في المجال الزراعي وإقامة الاستثمارات وتبادل المنتجات والخبرات.

واستعرض الوزير قطنا المشاريع التي طرحتها الوزارة وفق قانون الاستثمار والتسهيلات والمزايا التفضيلية التي يقدمها ويمكن الاستفادة منها، لافتاً إلى إمكانية إقامة معمل لتصنيع حليب الأطفال المجفف بالقرب من منشأة أبقار زاهد بطرطوس بهدف تصنيع منتجاتها وتوفير حليب الأطفال في السوق.

وأشار إلى أهمية التعاون في مجالات البحوث العلمية الزراعية وتبادل الخبرات والاستفادة من الأبحاث التطبيقية في كلا البلدين، موضحاً أنه يتم التحضير حالياً لإقامة مؤتمر للبحوث الزراعية ويمكن خلاله تخصيص يوم للأبحاث السورية والإيرانية ودعوة الباحثين لعرض الأبحاث القابلة للتطبيق في الظروف الحالية ويمكن الاستفادة منها.

كما تطرق الوزير قطنا إلى موضوع تأمين الأسمدة الآزوتية واستيراد الأبقار واللقاحات البيطرية “واستصلاح مساحات من الأراضي في الميادين بدير الزور” ومد شبكات ري فيها واستثمارها وتسويق منتجاتها محلياً.

من جانبه أشار السفير أكبري إلى ضرورة توسيع التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة البلدين، وخاصة في مجالات الاستثمار وتبادل الخبرات والمعلومات والتواصل المستمر بين مراكز الأبحاث وتسخير الإمكانيات والطاقات لخدمة الشعبين، لافتاً إلى أن إيران اعتمدت مشروعاً للزراعة خارج الحدود حيث أقامت مشاريع في إفريقيا والعراق وأمريكا اللاتينية وتعمل على الاستثمار في سورية.

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