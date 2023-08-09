إيران تستدعي السفير البريطاني احتجاجاً على التدخل بشؤونها الداخلية

طهران-سانا

استدعت الخارجية الإيرانية اليوم السفير البريطاني في طهران سيمون شيركليف احتجاجاً على منشوراته التدخلية بالشؤون الداخلية للبلاد.

وأعلن المدير العام لدائرة غرب اوروبا لدى وزارة الخارجية الإيرانية احتجاج ايران القوي على التصرفات الخارجة عن الضوابط والأعراف الدبلوماسية التي قام بها السفير البريطاني بعد نشره لمحتوى تدخلي في الشأن الإيراني على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه أمر غير مقبول اطلاقاً.

ولفت المدير العام إلى الأعمال التخريبية لبعض وسائل الإعلام التي تتخذ من لندن مقراً لها ضد إيران قائلاً: “إن بريطانيا بسجلها الذي لا يمكن الدفاع عنه تجاه الشعب الإيراني ليست في موقف يمكنها من تقديم وجهات النظر حول إيران، كما أننا لن نسمح لأحد بالتطاول على السيادة الإيرانية بأفعاله التعسفية.

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