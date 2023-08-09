روسيا تدرج وزير الدفاع الأوكراني السابق في قائمة المطلوبين

موسكو-سانا

أدرجت روسيا اليوم وزير الدفاع الأوكراني السابق أندريه زاغورودنيوك على قائمة المطلوبين بموجب مادة القانون الجنائي الروسي.

ونقلت وكالة تاس عن وزارة الداخلية الروسية قولها: إن زاغورودنيوك أندريه بافلوفيتش مطلوب بموجب مادة القانون الجنائي الروسي، مشيرة إلى أن لجنة التحقيق الروسية وجهت تهماً غيابية ضد زاغورودنيوك والرئيس السابق لمقر العمليات المشتركة للقوات الأوكرانية إيغور تانتسيور.

وكانت وزارة الداخلية الروسية أدرجت في وقت سابق القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني وقائد القوات البرية الأوكرانية ألكسندر سيرسكي ضمن قائمة المطلوبين بموجب القانون الجنائي في روسيا.

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