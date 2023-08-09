عروض مهرجان السويداء للأفلام القصيرة في يومه الرابع

السويداء-سانا

تابع مهرجان السويداء للأفلام القصيرة عروضه مساء اليوم في قصر الثقافة بمدينة السويداء بمجموعة أفلام من دول عربية عدة.

وتضمن برنامج عروض اليوم الرابع الفلمين السوريين (قطرات) للمخرج أيهم عرسان و(مقهى المفاتيح) للمخرج علي العقباني، تبعهما فيلم (سراب) من الإمارات للمخرج جاسم التميمي و(كان ياما كان) من الجزائر للمخرج حكيم محمدي و(حياتي ليك) من تونس للمخرج نصر الدين رقم، وتناولت موضوعاتها قصصاً وآلاماً إنسانية ومجتمعية.

مديرة الثقافة بالسويداء ليلى أبو فخر نوهت في تصريح لمراسل سانا بالمهرجان كنشاط متميز حافظ على استمراره وتطوره واستقطابه لمشاركات من دول عربية عديدة، بما يغني الحالة الثقافية بشكل عام والسينمائية خصوصاً، ليس على مستوى المحافظة فحسب بل في سورية عموماً.

عضو لجنة المهرجان الفنان معن دويعر رئيس فرع نقابة الفنانين بالمنطقة الجنوبية لفت في تصريح مماثل إلى أن المهرجان استطاع بدوراته المتلاحقة أن يحقق حالة تراكمية تصاعدية من حيث تطوره واتساع طيف المشاركة فيه محلياً وعربياً، وكذلك من ناحية سوية الأفلام لمحترفين وهواة، ولاسيما من جيل الشباب الواعد.

بدوره عضو لجنة تحكيم المهرجان المخرج عاطف كيوان رأى أن المهرجان يكرس حالة إيجابية وتنافسية وحافزاً إبداعياً لتقديم أفكار جديدة ودعم المواهب الشابة.

وتستكمل غدا فعاليات مهرجان السويداء للأفلام القصيرة بدورته السادسة (دورة المخرج مصطفى العقاد)، الذي تقيمه المؤسسة الوطنية للإنتاج السينمائي والتلفزيوني بالتعاون مع مديرية الثقافة ومحافظة السويداء وبالتنسيق مع المؤسسة العامة للسينما، على أن يتم إعلان نتائج مسابقته بختامه.

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