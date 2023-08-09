اتحاد الصحفيين يدين استهداف فريق قناة سما الفضائية بعبوة ناسفة في منطقة درعا البلد

دمشق-سانا

أدان اتحاد الصحفيين العملية الإرهابية التي استهدفت الفريق الإعلامي لقناة سما الفضائية بعبوة ناسفة، وأدت إلى استشهاد المراسل الميداني في محافظة درعا فراس الأحمد.

وأشار الاتحاد في بيان له تلقت سانا نسخة منه إلى أن الإعلام السوري والصحفيين السوريين كانوا هدفاً للمجموعات الإرهابية والدول الداعمة لها نتيجة قيامهم بواجبهم الوطني وفضح الكذب والتضليل الذي مارسته هذه الدول ضد سورية، ما جعل عدد شهداء الإعلام يتجاوز الخمسين شهيداً، فضلاً عن الجرحى والمصابين.

وأكد الاتحاد أن الصحفيين السوريين لن يتخلوا عن دورهم الوطني والمهني في أداء واجبهم بالاستمرار في مواجهة كل ما يهدد أمن الوطن والمواطن مهما بلغت التضحيات، داعياً الاتحادات العربية والإقليمية والدولية والنقابات والجمعيات الصحفية لإدانة هذا العمل الإرهابي والسعي لعدم إفلات المجرمين والداعمين لهم من العقاب.

واستشهد مراسل قناة سما في محافظة درعا الزميل فراس الأحمد وثلاثة من عناصر قواتنا المسلحة، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون في منطقة الشياح بدرعا البلد في طريق عودتهم من تغطية عمليات الجيش العربي السوري في تمشيط الحدود مع الأردن من تجار المخدرات.

محمد السليمان

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