ستة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام

القدس المحتلة-سانا

يواصل ستة أسرى فلسطينيين إضرابهم عن الطعام، رفضاً لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى.

ونقلت وكالة وفا عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قولها في بيان اليوم: إن الأسرى هم سيف حمدان وصالح ربايعة وقصي خضر وأسامة خليل المضربون منذ 11 يوماً، وسلطان خلوف وكايد الفسفوس المضربان منذ 7 أيام.

وأوضحت الهيئة أن دفعة جديدة من الأسرى ستلتحق بالإضراب يوم غد، وستتضاعف الأعداد تدريجياً خلال الأيام القادمة، وذلك في إطار برنامج احتجاجي تصعيدي رفضاً للانتهاكات المستمرة بحقهم.

وطالبت الهيئة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك الفوري والقيام بمهامها الإنسانية والأخلاقية بوضع حد لجرائم الاحتلال التي تشكل انتهاكاً فاضحاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

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