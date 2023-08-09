إمدادات النفط الروسية للهند تزداد بـ 11 ضعفاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري

نيودلهي-سانا

تضاعفت شحنات النفط من روسيا إلى الهند في الفترة من كانون الثاني إلى أيار 2023 بمقدار 11 مرة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022 وبلغت قرابة 37 مليون طن.

وحسب بيانات لوزارة الصناعة والتجارة الهندية نقلها موقع (RT) فإن حجم النفط الروسي المورد إلى الهند في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري أكثر من الشحنات التي تم توريدها في العام الماضي ككل والبالغة 33.4 مليون طن.

وتتصدر روسيا حالياً كبار موردي النفط إلى الهند، تلتها في المرتبة الثانية العراق بإمدادات تبلغ 21.4 مليون طن، ومن ثم السعودية 17.5 مليون طن.

وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي، كانت العراق في مقدمة ترتيب كبار موردي النفط 15.3 مليون طن، تلتها السعودية 10.4 ملايين طن ثم الإمارات بنحو 7 ملايين طن.

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