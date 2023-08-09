خلال مؤتمر صحفي: الإعلان عن خطة جديدة لإعادة نادي الكرامة لألقه

حمص-سانا

أعلن مجلس إدارة نادي الكرامة الجديد عن خطته للمرحلة القادمة لإعادة النادي لألقه السابق، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته إدارة النادي اليوم.

رئيس مجلس إدارة نادي الكرامة الدكتور عهد خزام استعرض خلال المؤتمر خطة النادي والواقع الراهن وسبل تطويره، مثمناً جهود الإدارات السابقة والظروف الصعبة التي مرت على النادي.

وأشار خزام إلى أن إستراتيجية وخطة النادي تركز على البنى التحتية والاستثمارات وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مؤكداً أن إعادة إعمار المنشآت أولوية، إضافة لاستقطاب المواهب والتدريب وفق أسس علمية أكاديمية لجميع الكوادر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللاعبين ورفد الأندية الأخرى.

من جهته أشار مدير كرة القدم في النادي أسامة يبرودي إلى أهمية تضافر جميع الجهود، لاعبين وإداريين لتحقيق الهدف من الخطة الجديدة وهو العودة للمنافسة بقوة على ألقاب البطولات، مبيناً أنه يتم حالياً بناء فريق رجال قوي بكرة القدم من لاعبي النادي والتعاقد مع لاعبين جدد، ويتم أيضاً العمل على بناء القواعد والاهتمام بالمدربين واستقطاب المواهب من جميع الأعمار.

من جهته مدير كرة السلة بالنادي أسامة دراق السباعي لفت إلى متابعة إنجازات الإدارات السابقة، حيث دخل النادي كمنافس بكل الفئات خلال السنوات الست الماضية، ويتم حالياً العمل على بناء القواعد بكرة السلة وتوسيع الكادر التدريبي بوجود خامات ومواهب مميزة، إضافة لتوسيع الطاقم الفني والإداري للقواعد بداية الأسبوع القادم وتشكيل فريق منافس يلبي طموحات الجمهور.

وتم تشكيل مجلس إدارة جديد لنادي الكرامة نهاية الشهر الماضي برئاسة الدكتور عهد خزام وعضوية كل من رئيف الشبعان وعبد الحميد النقري وأسامة يبرودي وفراس معصراني وغسان جانسيز ورهام محمد وأسامة دراق السباعي وظهير الفيصل.

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