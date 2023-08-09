استمرار قبول طلبات الانتساب إلى المركز الوطني للمتميزين لغاية العاشر من شهر آب الجاري

دمشق-سانا

أكدت هيئة التميز والإبداع استمرار قبول طلبات الانتساب إلى المركز الوطني للمتميزين بحمص للعام الدراسي 2023-2024 في مديريات التربية بالمحافظات لغاية العاشر من شهر آب الجاري.

وحددت الهيئة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه شروط التقدم للطلاب السوريين ومن في حكمهم الحاصلين على شهادة التعليم الأساسي من المدارس السورية لدورة عام 2023 منها ألا يتجاوز عمر الطالب 16 عاماً بتاريخ 1-1-2023 وألا يقل معدل الطالب في شهادة التعليم الأساسي عن 90 بالمئة، وذلك بعد تثقيل مادتي الرياضيات والعلوم، حيث تضرب علامة الطالب في هاتين المادتين بـ 2 ثم يحسب المعدل النهائي، أي ما مجموعه 3690 من أصل 4100.

وحسب إعلان الهيئة يتقدم الطالب إلى مديرية التربية في أي محافظة بطلب انتساب إلى المركز للاشتراك في اختبارات القبول فيه، يتضمن البيانات الشخصية والدراسية الكاملة وفق النموذج المعتمد المتوافر في مديرية التربية.

وأشارت الهيئة إلى أن اختبارات القبول ستتم في مديريات التربية في المحافظات على ثلاث مراحل المرحلة الأولى تبدأ في الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الـ 1 ظهراً من يوم الـ 15 من آب الجاري، ويتقدم إليها الطلبة الذين حققوا شروط الترشح، وتهدف إلى قياس قدرة الطالب على التفكير المنطقي في مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء، ويخضع فيها الطلاب لاختبار مؤتمت يحدد فيه معدل تأهيل الناجحين للانتقال إلى المرحلة الثانية وفق معايير وأسس يحددها مجلس الشؤون العلمية للمركز الوطني للمتميزين.

وأوضحت الهيئة أن المرحلة الثانية تكون في المركز الوطني للمتميزين، وهي عبارة عن مقابلات شخصية تبدأ من الـ 27 من آب الجاري ولغاية الـ 30 منه، وتهدف إلى تقييم القدرات والسمات الشخصية، ويتقدم إليها الطلبة المتأهلون نتيجة اختبارات المرحلة الأولى وفق معدل التأهل المعتمد، فيما تكون المرحلة الثالثة في الـ 31 من الشهر نفسه من الساعة الـ 9 صباحاً وحتى الـ 12 ظهراً، وتهدف إلى قياس قدرة الطالب على التفكير العلمي والمنطقي في مواد العلوم الأساسية.

ولفتت الهيئة إلى أنه سيتم إعلان أسماء المقبولين للدراسة في المركز خلال أسبوع من موعد انتهاء اختبارات المرحلة الثالثة بقرار من رئيس هيئة التميز والإبداع وفق الطاقة الاستيعابية للمركز، ولا يقع على عاتق الطالب المشارك دفع أي رسوم أو نفقات لقاء مشاركته في الاختبارات بجميع مراحلها.

وأحدث المركز الوطني للمتميزين بالمرسوم التشريعي رقم 45 لعام 2008 وتبلغ مدة الدراسة فيه ثلاث سنوات حيث يعتمد أسلوباً مختلفاً في التدريس من خلال مناهج متقدمة وبرامج إثرائية يتم تطويرها باستمرار، إضافة إلى تدريس اللغات الأجنبية بما يمكن الطالب من إتقانها بصفتها أداة للاطلاع على المستجدات العلمية والتقانية وتحفيز الطلبة للتعبير عن مواهبهم وإبداعاتهم.

ويتقاضى الطلبة في أثناء دراستهم في المركز تعويضاً مالياً شهرياً، كما يوفر المركز السكن الداخلي لجميع طلبته مجاناً، فضلاً عن خدمات حياتية وصحية أخرى.

هيلانه الهندي

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