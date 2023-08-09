إسلامي: إيران مستعدة لتصدير الماء الثقيل

طهران-سانا

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن بلاده حصلت على مشتقات الماء الثقيل ولديها الاستعداد لتصديرها.

وأوضح إسلامي في تصريح اليوم على الإنجازات الجديدة التي حققتها منظمة الطاقة النووية الإيرانية في مجال تقنية الليزر: “إننا نستخدم مزيجاً من الليزر والتكنولوجيا البايولوجية بواسطة مشتقات الماء الثقيل التي تستخدم في إنتاج العقاقير”، لافتاً إلى أن مشتقات الماء الثقيل هي من أحدث الإنجازات التي حققتها الدول المتقدمة، والتي لا يتجاوز عددها اثنتين أو ثلاث دول، مضيفاً أن إيران باعتبارها واحدة من هذه الدول على استعداد لتصدير مشتقات الماء الثقيل إلى البلدان التي ترغب في الحصول عليها.

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أعلن في السادس والعشرين من الشهر الفائت استمرار التفاعل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية واستقراره.

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