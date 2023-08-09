إغلاق السفارة الأمريكية في هايتي إثر إطلاق نار بمنطقة مجاورة

بورت أو برنس-سانا

أعلنت السفارة الأمريكية في بورت أو برنس عاصمة هايتي أنها مغلقة اليوم، مع فرض قيود على مغادرة الموظفين لمجمعات السفارة حتى إشعار آخر بسبب إطلاق نار في منطقة مجاورة.

ونقلت رويترز عن السفارة قولها: إن “بعض الطرق المؤدية إلى السفارة قد تتأثر بسبب استمرار إطلاق النار”.

ويأتي الإغلاق في أعقاب احتجاجات هزت العاصمة وسط مواجهات بين متظاهرين والشرطة.

وأدى عنف العصابات في هايتي إلى تصاعد عمليات الخطف والقتل وتدمير الرعاية الصحية.

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