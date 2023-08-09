منتخب فرنسا يتأهل إلى دور الثمانية بكأس العالم للسيدات

كانبرا-سانا

تأهل منتخب فرنسا إلى دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، إثر فوزه على نظيره المغربي برباعية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما اليوم في دور الـ 16 من البطولة المقامة حالياً في أستراليا ونيوزيلاندا.

وسجل أهداف المنتخب الفرنسي كل من كاديدياتو دياني وكينزا دالي وأوجيني لو سومر في الدقائق 15 و20 و23 و70.

وكان المنتخب الفرنسي تأهل للدور الـ 16 بعدما احتل صدارة المجموعة السادسة برصيد سبع نقاط، فيما تأهل المنتخب المغربي للمرة الأولى في تاريخه، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة بست نقاط.

ويلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره الأسترالي في دور الثمانية يوم السبت المقبل.

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