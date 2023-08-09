البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية اعتباراً من 17 آب الجاري في المركز الوطني للمتميزين بحمص

دمشق-سانا

تقيم إدارة الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية “مرحلة التجمعات” خلال الفترة ما بين “17 و25” من شهر آب الجاري، وذلك في المركز الوطني للمتميزين بحمص .

وذكرت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم: إن 64 فريقاً من مختلف المحافظات يشاركون في هذه المرحلة وذلك على شكل تجمعين في المركز الوطني للمتميزين بحمص، حيث تقام منافسات التجمع الأول خلال الفترة ما بين 17 و21 من شهر آب الجاري وذلك لمحافظات “درعا و دمشق وريف دمشق وحمص والسويداء”، فيما تقام منافسات التجمع الثاني خلال الفترة ما بين 21 و25 آب الجاري لمحافظات “اللاذقية وطرطوس وحماه وحلب”.

وأشارت الهيئة إلى أن منافسات المرحلة النهائية ستقام بعد انتهاء مرحلة التجمعات مباشرةً في اللاذقية في مركز التميّز بجامعة تشرين خلال الفترة ما بين 25 و30 آب الجاري.

وتقوم المناظرات على مبدأ التنافس بين فريقين في كل مناظرة يؤيد أحدهما الموضوع المطروح للنقاش وينفي الآخر الموضوع ذاته بغض النظر عن الرأي الشخصي للمتسابقين.

وتتكون كل مناظرة من ثلاثة خطابات حول جملة جدلية تركز على قضية معينة ويقدم كل متحدث خطاباً لمدة أربع دقائق، ومن ثم يقدم كل من الفريقين خطاب رد لمدة ثلاث دقائق، وتكون الكلمة الأخيرة لفريق التأييد و يدير كل مناظرة أربعة حكام.

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