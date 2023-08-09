التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي للصغار واليافعين اعتباراً من العاشر من شهر آب الجاري

دمشق-سانا

تقيم إدارة الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي للصغار واليافعين في الرياضيات والعلوم لعام 2023 خلال الفترة ما بين الـ 10 والـ 17 من شهر آب الجاري، وذلك في المركز الوطني للمتميزين بحمص.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن التصفيات ستقام على مرحلتين، الأولى لفئة الصغار خلال الفترة ما بين الـ 10 والـ 13 من آب الجاري، فيما تقام منافسات فئة اليافعين خلال الفترة ما بين الـ 13 والـ 17 من آب الجاري.

ويشارك في التصفيات حسب بيان الهيئة 302 طلاب يتوزعون كما يلي: في اختصاص الرياضيات 51 طالباً وطالبةً، واختصاص العلوم العامة 50 طالباً وطالبة لفئة الصغار، أما لفئة اليافعين اختصاص الرياضيات 50 طالباً وطالبةً، علم الأحياء 50، والفيزياء والكيمياء 101.

هيلانه الهندي

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