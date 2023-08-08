الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء حارة وسديمية في المناطق الشرقية والجزيرة

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في أغلب المناطق، بينما تميل للارتفاع بشكل طفيف في المناطق الشرقية والجزيرة وأجزاء من المنطقة الوسطى، لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية، وذلك مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صيفياً حاراً نسبياً وبين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وحاراً سديمياً ومغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة، فيما يكون الجو معتدلاً ليلاً مع نسبة رطوبة مرتفعة وخاصة في المناطق الغربية، مع احتمال تشكل الضباب في منطقة القلمون وأجزاء من المنطقة الوسطى خلال ساعات الصباح الباكر.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كم/سا أحياناً خلال ساعات بعد الظهر والمساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج أحياناً.

درجات الحرارة المتوقعة:

منطقة دمشق 39 / 21

المنطقة الجنوبية 35 / 20

المرتفعات الجبلية 30 / 18

المنطقة الوسطى 37 / 22

المنطقة الساحلية 32 / 24

المنطقة الشمالية 38 / 23

منطقة الجزيرة 46 / 25

المنطقة الشرقية 44 / 26

منطقة البادية 40 / 22/.

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