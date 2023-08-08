بوتين يبحث مع رئيس جنوب إفريقيا الاستعدادات لقمة بريكس المقبلة

موسكو-سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره جنوب الإفريقي سيريل رامافوزا هاتفياً الاستعدادات لقمة بريكس المقبلة، إضافةً إلى تعزيز العلاقات المتبادلة بين البلدين.

ونقلت روسيا اليوم عن بيان للكرملين أن الرئيس بوتين أجرى محادثةً هاتفيةً مع رامافوزا الذي قدم بدوره تقييماً إيجابياً لنتائج القمة الروسية الإفريقية الأخيرة في سان بطرسبورغ، مشيراً إلى أنها ستسهم بلا شك في زيادة تعزيز التعاون بين روسيا والدول الإفريقية.

وأضاف البيان: إنه في استمرار لاجتماع الـ 29 من تموز المنفصل بين بوتين ورامافوزا تمت مناقشة عدد من قضايا التعاون بين روسيا وجنوب إفريقيا، مع التركيز على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.

تجدر الإشارة أيضاً إلى أن الرئيسين ملتزمان بشكل متبادل بمزيد من التفاعل البناء على جدول الأعمال الدولي الحالي، بما في ذلك الاستعدادات لقمة بريكس المقبلة في الـ 23 والـ 24 من آب في جوهانسبورغ.

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