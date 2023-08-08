الأمم المتحدة ترحب بتمديد سورية الإذن لها باستخدام معبري باب السلامة والراعي

نيويورك-سانا

رحبت الأمم المتحدة بتمديد سورية الإذن لها باستخدام معبري باب السلامة والراعي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي في الـ 13 من تشرين الثاني القادم.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام خلال مؤتمر صحفي اليوم في نيويورك: تلقينا رسالةً من الحكومة السورية تفيد بتمديد فتح معبري باب السلامة والراعي، ونرحب بحرارة بهذا القرار الذي يتيح لنا الاستمرار في مهامنا، لإدخال المساعدات الإنسانية حتى الـ 13 من تشرين الثاني.

وأعلنت سورية في وقت سابق تمديد الإذن للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، باستخدام معبري باب السلامة والراعي لمدة ثلاثة أشهر، انطلاقاً من حرصها على تعزيز الاستقرار، وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي للسوريين كافة، ومواصلة الجهود التي تبذلها لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في جميع المناطق السورية.

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