تكريم متفوقي شهادة التعليم الأساسي والفائزة بالمركز الأول في مسابقة تحدي القراءة العربي من ذوي الإعاقة بحلب

حلب-سانا

كرمت محافظة حلب اليوم التلاميذ المتفوقين في شهادة التعليم الأساسي والبالغ عددهم 13 طالباً وطالبة من مدينة حلب وريفها، إضافة إلى الفائزة بالمركز الأول في مسابقة تحدي القراءة العربي من ذوي الإعاقة.

وأكد محافظ حلب حسين دياب أن تفوق الطلاب هو ثمرة جهود مشتركة بين الأهل والكوادر التعليمية، ونتيجة إرادة وعزيمة الطلاب لمتابعة التحصيل العلمي.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي بالمحافظة الدكتور حميد كنو في تصريح لمراسلة سانا أن النجاح الذي أحرزه طلاب محافظة حلب هو نتاج مثابرتهم وإصرارهم على نيل التفوق رغم الظروف، حيث عاهدوا الوطن أن يكونوا منارة للعلم.

وبين مدير التربية المهندس مصطفى عبد الغني أن تميز المحافظة بتفوق 13 طالباً وطالبة من مختلف مدارس مدينة حلب وريفها في شهادة التعليم الأساسي هو ثمرة التعاون بين ذويهم والأسرة التربوية في المدرسة، وهو دليل على الاهتمام والمثابرة على تحقيق النجاح بالإرادة والإصرار على تحقيق التفوق.

وأشار مدير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد حمزة إلى أن تفوق الطالبة هيفاء عدواني ونيلها المركز الأول من فئة ذوي الإعاقة هو تأكيد على تحدي إعاقتها وإصرارها على نيل التميز.

وتحدثت الطالبة رؤية العمر من مدينة منبج عن أهمية الالتزام بالبرنامج الدراسي وعدم ضياع الوقت ووضع هدف التفوق نصب عينها، وعدم التوتر والقلق داخل القاعة الامتحانية من أهم عوامل التفوق.

فيما أشار الطالب عبد الله الصايل إلى أنه حرص منذ بداية العام الدراسي على تنظيم وقته والتعاون مع الأسرة التربوية لتحقيق النجاح والتفوق.

بريوان محمد

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