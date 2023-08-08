المالية تعلن موعد المزاد الثالث لسندات الخزينة بقيمة 300 مليار ليرة سورية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة المالية اليوم عن المزاد الثالث للأوراق المالية الحكومية لعام 2023، لإصدار سندات خزينة بأجل خمس سنوات وبنطاق مستهدف بقيمة 300 مليار ليرة سورية.

وأوضحت الوزارة في إعلان على قناتها عبر التلغرام أن المزاد للاكتتاب على سندات الخزينة سيقام يوم الإثنين الـ 21 من آب الجاري، ليكون تاريخ تسوية السندات الـ 27 من الشهر ذاته.

ويحق للمصارف العاملة الخاصة والعامة وشركات الوساطة المالية المؤهلة، المشاركة في المزاد بشكل مباشر وفقاً للوزارة، كما يحق للأفراد الطبيعيين والاعتباريين المشاركة من خلال فتح حساب لدى أي من شركات الوساطة المالية أو لدى أي من المصارف العاملة المؤهلة للاكتتاب على هذه السندات أيضاً.

يذكر أن تداول هذه الورقة المالية “سندات الخزينة” متاح في سوق دمشق للأوراق المالية، ما يعطيها ميزة السيولة إضافةً إلى الاستفادة من الفوائد التي سيتم منحها بشكل نصف سنوي بنسبة فائدة تتحدد بناءً على العروض المقدمة، والتي سيعلن عنها بعد انتهاء أعمال الاكتتاب.

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