محافظ الحسكة يبحث مع المنظمات الدولية العاملة بالمحافظة تنسيق الجهود لضمان إيصال المياه للأهالي

الحسكة-سانا

بحث محافظ الحسكة الدكتور لؤي صيوح مع مديري مكاتب المنظمات الدولية العاملة في المحافظة خطة استجابة مياه الشرب في مركز المدينة بغية تنسيق الجهود لتكون متكاملة، وضمان إيصال المياه لأكبر عدد ممكن من الأهالي، مع استمرار جريمة المحتل التركي وتنظيماته الإرهابية بقطع مياه الشرب عنهم.

وبين صيوح أهمية تنسيق الجهود بين كل المنظمات العاملة في المحافظة لتكون متكاملة لضمان وصول المياه إلى كل المنازل، وزيادة كميات الوارد المائي التي يتم نقلها عن طريق المنظمات الدولية، والتأكيد على فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري لزيادة عدد الصهاريج التي تقوم بنقل المياه.

ولفت صيوح إلى أنه سيتم تركيب دفعة جديدة من الخزانات سعة 2 متر مكعب في المناطق وفق الاحتياج، وتركيب محطة تحلية تنتج 10 أمتار مكعبة في الساعة، وحالياً بانتظار تحديد الموقع، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي تبذل لإعادة ضخ المياه عبر محطة علوك التي يستولي عليها المحتل التركي والتنظيمات الإرهابية التابعة له والذين يحرمون نحو مليون مواطن من مياه الشرب في جريمة حرب ضد الإنسانية.

وفي السياق دعا مدير عام مؤسسة مياه الحسكة المهندس محمد العثمان إلى زيادة كميات المياه المستجرة عبر الصهاريج وتزويد المؤسسة بمواد تعقيم المياه وخاصة الكلور وأجهزة قياس نسبة الكلور للصهاريج التي تدخل إلى المدينة والعمل على زيادة محطات تحلية المياه، والمساهمة بحفر آبار بعمق 400 إلى 500 متر وخاصة مع انخفاض منسوب المياه الجوفية لعدد من الآبار، وتأمين منظومة طاقة شمسية لمحطات التحلية لضمان تأمين المياه على مدار الساعة.

من جهته طالب رئيس مجلس مدينة الحسكة المهندس عدنان خاجو كل المنظمات العاملة في المحافظة بضرورة التدخل للتخفيف من معاناة الأهالي من خلال دعم المبادرة التي ينفذها مجلس مدينة الحسكة “قطرة ماء”، وتأمين كميات إضافية من قبل المنظمات لتوزيعها ضمن المبادرة.

من جانبها قالت مسؤولة مشروع إدارة المياه في فرع الهلال الأحمر المهندسة نورا عبد الوهاب: إن فرع المنظمة يساهم في تأمين مياه الشرب، حيث تم تركيب 131 خزاناً مدعوماً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتتم تعبئتها يومياً بنحو 1200 متر مكعب، إضافة إلى إقامة 14 محطة تحلية مقدمة من اليونيسيف.

وأشارت إلى أن الهلال الأحمر يعمل حالياً على إيجاد طرق لصيانة المحطات أو حفر آبار إضافية لضمان استمرارها، إضافة إلى تركيب نحو 400 خزان في الأحياء الجنوبية للمدينة، مقدمة من منظمة مكافحة الجوع الإسبانية، وتتم تعبئتها يومياً بنحو 1100 متر مكعب.

حضر الاجتماع ممثلون عن منظمة اليونيسيف واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجلس النرويجي ومنظمة العمل ضد الجوع الإسبانية والهلال الأحمر العربي السوري.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency