رئيسي: إيران ملتزمة بالاتفاق النووي وطاولة الحوار

طهران-سانا

جدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التأكيد على التزام بلاده بقضية الاتفاق النووي وطاولة الحوار، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن القضية الرئيسية هي إلغاء العقوبات المفروضة على إيران.

وقال رئيسي في مراسم اختتام المهرجان الوطني الـ 21 للإعلام الإيراني ويوم الصحفي: “إن الدول الغربية نكثت بعهدها مراراً، لذلك نحن لا نثق بها أبداً”، مؤكداً أن استراتيجية إيران هي بث الأمل في نفوس الشعب، وداعياً وسائل الإعلام إلى أن تكون فاعلة في هذا المجال، وبذل مزيد من الجهود لتنوير الرأي العام.

وأضاف رئيسي: “إن إيران تشهد اليوم نمواً اقتصادياً، وجميع المؤشرات في مجال الإنتاج وتجارة النفط والصادرات غير النفطية، وفي مجال العلوم والتكنولوجيا والإنتاج تدل على النمو، كما شاهدنا في العام الماضي نمواً بنسبة 19بالمئة في عمليات الإنتاج”.

وأشار رئيسي إلى المكانة المتفوقة لإيران في الصناعة العسكرية والنووية، وفي مجال العلوم والتكنولوجيا والصناعات بالمنطقة والعالم، وقال: “نحن قادرون على بناء قدراتنا في مجال الاستقلال الاقتصادي والزراعة والصناعة”.

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