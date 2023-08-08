مستوطنون يقتحمون الأقصى… والمجلس الوطني الفلسطيني يحذر من مخططات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم المسجد الأقصى.

ونقلت وكالة وفا عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قولها: إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

من جهته حذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح من أن المسجد الأقصى في خطر، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التهويدية وفي مقدمتها الحفريات المستمرة التي تهدد أساسات المسجد وقد تؤدي إلى هدمه.

وأشار فتوح إلى أن التصريحات الأخيرة لأعضاء الكنيست ووزراء في حكومة الاحتلال بمثابة دعوات صريحة لاستهداف المسجد، ولا سيما أنها تأتي في أجواء تصعيدية وجرائم يومية من قوات الاحتلال ومستوطنيه.

وطالب فتوح بتشكيل لجان دولية للكشف عن الحفريات أسفل المسجد والبلدة القديمة في القدس والعمل على وقفها ووقف مخططات الاحتلال التهويدية.