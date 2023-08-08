انطلاق دورة تشرين الكروية بنسختها الـ 23 غداً

اللاذقية-سانا

تنطلق دورة تشرين الكروية بنسختها الثالثة والعشرين غداً على أرض ملعب الباسل بمدينة اللاذقية، والتي تستمر حتى الثامن عشر من الشهر الجاري.

رئيس اللجنة المنظمة للدورة وائل حاج عبيد قال في تصريح لـ سانا: إن الدورة ستقام بمشاركة فرق الهلال والساحل وجبلة وحطين وتشرين، مشيراً إلى أن الدورة هي بمنزلة تحضير للفرق المشاركة قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وأضاف: إن المباراة الافتتاحية ستقام بين حطين والهلال عند الخامسة والنصف، يليها حفل افتتاح رسمي في الثامنة والنصف، وستكون هناك مباراة بين تشرين والساحل عند التاسعة والربع مساء على أن يلتقي يوم السبت القادم في الخامسة والنصف بملعب البعث بجبلة فريقا جبلة والهلال، وفي الباسل الساعة الثامنة والنصف حطين والساحل.

يشار إلى أن فريق جبلة هو حامل كأس النسخة الـ 22 من دورة تشرين الكروية.

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