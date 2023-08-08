الاحتلال يستولي على أراض جنوب نابلس

القدس المحتلة-سانا

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على مساحات من أراضي بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأفاد مسؤول ملف مقاومة الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس لوكالة وفا بأن الاحتلال استولى على مساحات من أراضي البلدة لتوسيع طريق استيطاني، مشيراً إلى أن الطرق الاستيطانية استولت على مئات الدونمات من أراضي حوارة.

وكان استولى مستوطنون مطلع الشهر الجاري على مساحات من أراضي عين الحلوة في الأغوار الشمالية ومنطقة خلة القط قرب بلدة حلحول شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency