زراعة الحسكة: واقع محصول القطن يبشر بإنتاج جيد للموسم الحالي

الحسكة-سانا

أكدت مديرية الزراعة في محافظة الحسكة أن واقع نمو محصول القطن في عموم مناطق الاستقرار الزراعي جيد، ولا يعاني من إصابات حشرية إلا في نطاق ضيق ومتفرق.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في المديرية المهندس جلال بلال في تصريح لمراسل سانا أن نمو محصول القطن يمر حالياً في طور تشكل الجوز على الأفرع الثمرية للنبات وتفتحه، ومن خلال الجولات الميدانية المستمرة على الحقول المزروعة به فإن المحصول حتى تاريخه بحالة جيدة، وإن وجدت إصابات بدودة اللوز فإنها تبقى فردية ومتفرقة ودون العتبة الاقتصادية، ما يبشر بإنتاج جيد للموسم الحالي.

يشار إلى أن المساحة المزروعة بمحصول القطن في محافظة الحسكة للموسم الحالي بلغت 6135 هكتاراً، موزعة في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي التي تتوفر فيها موارد مياه ثابتة.

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