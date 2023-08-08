بمشاركة 50 لاعباً ولاعبة… اختتام بطولة مخزومة الثانية لكرة المضرب

اللاذقية-سانا

اختتمت بطولة مخزومة الثانية لكرة المضرب التي أقيمت على ملاعب مدينة الأسد الرياضية باللاذقية، بمشاركة خمسين لاعباً ولاعبة مثلوا محافظات دمشق وحماة وحلب وطرطوس واللاذقية.

ففي بطولة فئة السيدات أحرزت المركز الأول جوى جركس، وفي فردي الرجال فيليب باصوص، وفي الزوجي فيليب باصوص وميشيل صابور.

رئيس اللجنة الفنية لكرة المضرب باللاذقية عمر هلال أوضح في تصريح لـ سانا أن المباريات بالأدوار النهائية تميزت بالندية والقوة والإثارة، لافتاً إلى أن اللجنة الفنية ستعتمد بطولة كل شهرين لزيادة الاحتكاك، ما ينعكس إيجاباً على الحالة الفنية للاعبين.

وتم في نهاية البطولة توزيع الشهادات والدروع على أصحاب المراكز الأولى.

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