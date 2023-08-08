روسيا.. بناء أكبر تلسكوب شمسي في أوراسيا

موسكو-سانا

بدأت في موقع مرصد سايان في جمهورية بورياتيا الروسية بالقرب من بحيرة بايكال عمليات بناء أكبر تلسكوب شمسي في أوراسيا.

ونقل موقع (RT) عن أكاديمية العلوم الروسية قولها اليوم: إن عملية البناء تقوم بها الشركات التابعة لمؤسسة روستيخ، مشيرة إلى أن بناء هذا التلسكوب الضخم هو مشروع عالمي ومهم لروسيا.

ويخطط العلماء لاستخدام هذا التلسكوب في دراسة البنية الدقيقة للغلاف الضوئي الشمسي، الذي لا يمكن الوصول إليه بواسطة التلسكوبات ذات القطر الصغير والمراصد المدارية.

ويتضمن هذا المشروع إنشاء برج ارتفاعه 30 متراً للتلسكوب، ومبنى للمعدات التكنولوجية ومختبر ومبان إدارية، وسيكون التلسكوب أعلى البرج على منصة دوارة، وسيبلغ ارتفاع الهيكل بأكمله 42 متراً، والوزن الإجمالي للتلسكوب 120 طناً.

وسيتألف التلسكوب من 13 مرآة، قطر أكبرها 3 أمتار مصنوعة من مادة أسترويتال، وهي مادة خزفية زجاجية خاصة بسمك 120 ملم، وسيبلغ وزن هذه المرآة أكثر من 20 طناً، كما سيكون للتلسكوب مقاومة زلزالية بمقدار 9 درجات، لأنه يقع في منطقة صدع البايكال الزلزالية.

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