مسؤولون أمريكيون: واشنطن تضخ أسلحة جديدة لكييف بـ200 مليون دولار

واشنطن-سانا

كشف مسؤولون أمريكيون عن ضخ دفعات جديدة من الأسلحة إلى أوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار، وذلك في استمرار لسياسة تصعيد الحرب والمواجهة ضد روسيا.

ونقلت رويترز عن المسؤولين الذين لم تكشف هويتهم قولهم: إن دفعات الأسلحة تأتي في إطار مساعدة مالية بقيمة 25.5 مليار دولار سمح بها الكونغرس سابقاً لكييف، وهي تضم معدات إزالة الألغام وأسلحة مضادة للدبابات وبنادق وذخيرة وطائرات اعتراضية للدفاع الجوي من إنتاج لوكهيد مارتن لمنظومة باتريوت وصواريخ ومعدات أخرى.

ومع إصرار الولايات المتحدة وحلفائها على تأجيج أزمة أوكرانيا من خلال الاستمرار بضخ الأسلحة والأموال إلى نظام كييف تظاهر ممثلو عدد من الحركات الدولية والأمريكية قرب مبنى الأمم المتحدة وسط مدينة نيويورك هذا الأسبوع، احتجاجاً على سياسة الدول الغربية في هذا الإطار ومواصلتهم دعم كييف.

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