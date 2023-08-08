الاحتلال يعتدي على الصيادين والمزارعين في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم اعتداءاتها على الصيادين والمزارعين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا أن بحرية الاحتلال أطلقت نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين قبالة منطقة السودانية شمال غرب القطاع، ما أجبرهم على العودة إلى الشاطئ، فيما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام باتجاه المزارعين على الأطراف الشرقية للقطاع، ما اضطرهم لمغادرة أراضيهم.

وأصيب يوم الخميس الماضي صياد فلسطيني برصاص بحرية الاحتلال قبالة سواحل القطاع.

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