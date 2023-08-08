الصين تدعو الولايات المتحدة إلى التوقف عن زرع بذور الفتنة شرق آسيا

بكين-سانا

دعت الصين الولايات المتحدة إلى التوقف عن استخدام قضية بحر الصين الجنوبي لـ “بث الارتباك والشقاق والفتنة” بين دول شرق آسيا.

ونقلت شينخوا عن وزارة الخارجية الصينية قولها رداً على بيان لوزارة الخارجية الأمريكية ينتقد الصين لقيامها بالتصدي لاختراق سفن فلبينية مجالها البحري: إن “واشنطن مطالبة باحترام سيادة الصين وحقوقها البحرية ومصالحها في بحر الصين الجنوبي، فضلا عن احترام جهود دول المنطقة لدعم السلام والاستقرار في هذه المنطقة”، مشيرة إلى أن بيان الخارجية الأمريكية وفي تجاهل للحقائق هاجم الإجراءات المشروعة والقانونية للصين في البحر، التي تهدف إلى حماية حقوقها وإنفاذ القانون، كما دعم البيان الأمريكي سلوك الفلبين غير القانوني والاستفزازي.

ولفتت الخارجية الصينية إلى أن الولايات المتحدة كانت تحرض منذ وقت طويل وتدعم محاولات الفلبين، لتعزيز وجودها العسكري في بحر الصين الجنوبي، وسعت مراراً إلى تهديد الصين من خلال التلويح بمعاهدة الدفاع المشترك الأمريكية الفلبينية، لكن هذه التحركات الأمريكية لن تفلح.

واعتبرت الخارجية أن مثل هذه التجاوزات الفلبينية تنتهك سيادة الصين وإعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي.

وكانت سفن خفر السواحل الصينية أوقفت سفينتين فلبينيتين وفقا للقانون، وحذرتهما من خلال إجراءات إنفاذ القانون المناسبة من انتهاك القواعد في بحر الصين الجنوبي.

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