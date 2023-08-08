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روسيا: المزاعم الأمريكية عن رفضنا المفاوضات بشأن أوكرانيا كاذبة

2023-08-07

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن مزاعم الولايات المتحدة حول رفض روسيا الحوار بشأن حل الأزمة في أوكرانيا كاذبة.

وكتبت زاخاروفا على تليغرام: “ها هم الكذابون! إنهم يعرفون جيداً أنهم هم أنفسهم من أقنعوا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بإنهاء المفاوضات في نيسان 2022 وهم أنفسهم من منعوا نظام كييف من المشاركة في محادثات السلام مع روسيا في أيلول 2022 وقد صرحت الولايات المتحدة مراراً على مدار عام كامل أن هذا ليس وقت المفاوضات لكنهم ما زالوا يلومون روسيا”.

وجاءت تصريحات زاخاروفا تعليقاً على تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر التي قال فيها إنه لا توجد مفاوضات سلام مع روسيا جارية حالياً لأن روسيا رفضت الدخول في حوار هادف حول السلام.

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