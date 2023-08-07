اليابانية هيبينو تتوج بلقب بطولة براغ للتنس

براغ- سانا

توجت اليابانية ناو هيبينو اليوم بلقب بطولة براغ المفتوحة لتنس السيدات، بفوزها في المباراة النهائية على التشيكية ليندا نوسكوفا لتحصد اللقب الثالث في مسيرتها بعد لقبي بطولتي هيروشيما في 2019 وطشقند في 2015.

ووسط استمرار تساقط الأمطار فازت هيبينو على منافستها التشيكية بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-4 و6-1.

وكانت هيبينو فازت في الدور قبل النهائي على الرومانية جاكويلين كريستيان 6-4 و6-7 و6-3 بينما فازت نوسكوفا على الألمانية تامارا كورباتش بنتيجة 6-1 و6-1.

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