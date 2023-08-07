“حكاية المسرح والحياة ” للأديب فرحان بلبل في ثقافي حمص

حمص-سانا

استضاف المركز الثقافي العربي بحمص حوارية أدبية بعنوان “حكاية المسرح والحياة” للأديب المسرحي فرحان بلبل والدكتور هايل الطالب بالتعاون مع منتدى العائدين الثقافي الفلسطيني وذلك في قاعة سامي الدروبي ضمن المركز.

والتمس الدكتور الطالب في حواره مع بلبل بعض الأفكار والقضايا المسرحية وما قدمه خلال مسيرته المسرحية الجديرة بأن تحتذى منذ تأسيسه لفرقة النادي العمالي بحمص في سبعينيات القرن الماضي، والإرهاصات الشعرية عنده قبل أن يحترف المسرح وانحيازه بشكل واضح نحو قضايا الجماهير وأولاها القضية الفلسطينية وصناعة خطاب مسرحي بلغة فصيحة يتقبلها الجمهور بالإضافة إلى الصراع بين نمطين من المسرح “القومي” و ما حاول بلبل أن يقدمه بطابع محلي والعلامات السيميائية لنجاح المسرح.

وأشار بلبل إلى أنه بدأ حياته الثقافية الأدبية شاعراً قبل أن يكتشف شغفه بالمسرح والإخراج المسرحي ليكون أول من توجه للأطفال عام 1979 بما يعرف بمسرح الطفل الذي اهتم وناقش قضايا الأطفال.

ولفت بلبل إلى أن المسرح في سورية كان ما بين التجاري والرسمي الموجه للنخبة ولكل منهما أسلوبه ولغته الخاصة.

وبيّن بلبل أن المسرح يستمد قيمته من مناقشة مشاكل الناس ويستطيع الصمود عبر الزمن إن امتلك قيمة فنية عالية لافتاً إلى أنه حاول خلال مسيرته المسرحية أن يقدم اتجاهات مسرحية متمايزة ومتضاربة.

رشا محرز

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