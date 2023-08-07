إلقاء القبض على إرهابي لارتباطه بتنظيم (داعش) الإرهابي في البوسنة

سراييفو- سانا

أعلنت السلطات البوسنية القبض على رجل لارتباطه بتنظيم (داعش) الإرهابي والتخطيط لشن هجمات.

ونقلت رويترز عن ممثلي الادعاء في البوسنة قولهم: إن الشرطة ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 43 عاماً لارتباطه بأعضاء من تنظيم “داعش” الإرهابي والتخطيط لشن هجمات.

وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام في البوسنة: إن الرجل من مدينة زينيتشا بوسط البلاد، وأدين في السابق بجرائم أخرى تتعلق بأنشطة إرهابية والقتال في سورية.

وأوضح البيان أن “الرجل يشتبه بأنه تواصل عبر وسائل رقمية بمؤيدين لتنظيم “داعش” الإرهابي وطلب إرشادات حول كيفية صنع عبوة ناسفة يمكن تفجيرها باستخدام الهاتف”.

وأدانت محكمة في البوسنة خلال السنوات الماضية 46 شخصا عادوا من سورية أو العراق، وبحسب الاستخبارات البوسنية فإن 241 من مواطني البلاد البالغين و80 من القصر إجمالا توجهوا إلى سورية والعراق بين عامي 2012 و2016″.

وفي عام 2014 باتت البوسنة أول دولة أوروبية تصدر أحكاما بالسجن على مواطنيها الذين يلتحقون بتنظيمات إرهابية ويشاركون في القتال خارج البلاد.

ومنذ عام 2012 انضم أكثر من ألف شخص من دول البلقان لصفوف الإرهابيين في سورية والعراق، قتل المئات منهم بينما عاد مئات آخرون إلى بلادهم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency