الصين تتصدر قائمة الدول العشرة عالمياً باحتياطي الذهب والعملات الأجنبية

بكين-سانا

أظهر تحليل بيانات البنوك المركزية تصدر الصين قائمة الدول العشرة عالمياً من حيث احتياطي الذهب والعملات الأجنبية، مع تواجد روسيا في مرتبة متقدمة.

ووفقاً لتحليل البيانات احتفظت الصين بالمرتبة الأولى من التصنيف بمبلغ 3.371 تريليونات دولار، وفي المركز الثاني اليابان بمبلغ 1.254 تريليون دولار، وجاءت سويسرا بالمركز الثالث بمبلغ 886 مليار دولار.

وتنافست روسيا والهند منذ عام 2015 مع بعضهما البعض في هذا المؤشر على المرتبة الرابعة، وفي العام الماضي احتلت روسيا هذه المرتبة، إذ بلغت الأصول الروسية 540 مليار دولار مقابل الأصول الهندية بقيمة 532 مليار دولار، وبعد ذلك في أيار من هذا العام احتلت الهند مرةً أخرى المرتبة الرابعة بأصول بلغت 590.7 مليار دولار.

وتشمل المراكز العشرة الأولى أيضاً السعودية وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية والبرازيل تبعتهم سنغافورة.

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