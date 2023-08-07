لافروف يبحث هاتفياً مع نظيره الصيني الأزمة الأوكرانية وقضايا التعاون الثنائي

موسكو-سانا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي الأزمة الأوكرانية وقضايا التعاون الثنائي بين البلدين.

وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم: إن الوزيرين بحثا عدداً من قضايا الساعة، وتطرقاً إلى عدد من القضايا الإقليمية الساخنة، بما فيها الأزمة الأوكرانية.

وأعرب الوزيران عن تقديرهما البالغ لتطور العلاقات الثنائية واستقرارها وديناميكيتها الإيجابية، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية العالمية.

وأكدت الوزارة رفض موسكو لسياسة المواجهة التي تنتهجها الكتلة الغربية إزاء روسيا والصين ومحاولات كبح تنميتهما عبر العقوبات وغيرها من الأساليب غير المشروعة.

بدوره أعلن وانغ أن السلطات الصينية تتخذ موقفاً مستقلاً بشأن الأزمة الأوكرانية وتسعى جاهدة لإيجاد طريقة سلمية لحلها.

وشدد وانغ على أن بلاده تساهم بنشاط في عملية السلام وتعزيز المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني، مؤكداً أن السلطات الصينية تتصرف بموضوعية وعقلانية بهذا الصدد.

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