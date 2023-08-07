سيدات في مدينة التل بريف دمشق يتخطين الظروف وينشئن مشاريع حرفية ناجحة

دمشق-سانا

لم يستكن للظروف الصعبة، فأقمن مشاريع حرفية متناهية الصغر في مدينة التل بريف دمشق، سيدات من المدينة أطلقن تلك المشاريع بهدف تحسين وضعهن المادي ودعم أسرهن، عبر فتح مجالات لتسويق منتجاتهن التي تنوعت بين منتجات التطريز وتصميم الهدايا التعليمية للأطفال والشموع وغيرها، والتي عكست الجهود التي بذلتها تلك السيدات.

متجر “لؤلؤ” وهو اسم مشروع السيدة آلاء عبد الرحمن الدوس لتصميم الهدايا التعليمية الخاصة بالأطفال، من خلال استخدام مادة الجبص التي يتم عجنها وصبها في قوالب ذات ألوان وأشكال مختلفة، مثل الأحرف والأرقام التي تجذب بشكلها ولونها الأطفال، وتشكل وسيلة تعليمية في الوقت ذاته.

وعن بداية المشروع تعتبر صاحبة المشروع في تصريح لـ سانا أن الفكرة بدأت منذ عامين من خلال ابتكار أشياء تشجع الأطفال على الإبداع والتفكير وتزيد من مهارتهم عبر اللمس أو التلوين، مؤكدة أنها تمكنت من تطوير مهارتها وتسويق منتجاتها في المكتبات وبعض المحال التجارية المعنية بتسويق الهدايا، لكنها لا تزال تواجه بعض الصعوبات في التسويق، وتحتاج للدعم لتتمكن من تنفيذ كامل أفكارها والتوسع في مشروعها المتواضع.

ومن منزل صغير مستأجر تسكن فيه، بدأت “رحاب معتوق” في تنفيذ مشروعها بتطريز قطع لمختلف المناسبات الاجتماعية بالتعاون مع زوجها، وتقول لـ سانا: إن إتقانها العمل على الكمبيوتر ساعدها في إنتاج أجمل المطرزات لمختلف المناسبات وبأشكال وتصاميم لاقت انتشاراً تخطى منطقة سكنها، مبينة أن هذا المشروع يساعدها في التخفيف من الأعباء المالية، ومؤكدة أن الإصرار والتدريب والطموح يدفعها إلى توسيع مشروعها الذي يقبل الكثير من الأفكار التي يمكن تطبيقها للحصول على نتائج مميزة.

بينما يتركز مشروع “ماجدة مخيبر” على صناعة الهدايا والصمديات بمختلف أنواعها وأشكالها باستخدام مادة الشمع، وتشير إلى أنها أعجبت بهذه الحرفة من خلال متابعتها عبر الإنترنت لإقامة مشروعها الخاص، واتبعت العديد من الدورات التي مكنتها من تنفيذ المشروع على مستوى ضيق، وبعد أن حصلت على الدعم والمشاركة ازدادت وتيرة الإنتاج لتتوسع دائرة التسويق.

مديرة مركز سوهاي الرياضي النسائي التنموي مريم هلال، تعتبر أن السيدات واجهن الكثير من الصعوبات حتى تمكن من إطلاق مشاريعهن والبدء بالإنتاج والتسويق، لهذا تم العمل بالتنسيق مع بعض الفعاليات الاقتصادية والمجلس المحلي في مدينة التل لمساعدتهن، إذ تم تخصيص صالة من قبل المجلس لعرض منتجاتهن مجاناً، إضافة إلى تكريمهن لتشجيعهن على المثابرة وتطوير مشاريعهن، مؤكدة أنها تسعى بالتعاون والتنسيق مع جميع الفعاليات لدعم أي سيدة ترغب بإقامة مشروعها الخاص مهما كان صغيراً.

سفيرة إسماعيل

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متجر لؤلؤ لتصميم الهدايا التعليمية من مادة الجبص

مشروع تطريز

صناعة الهدايا والصمديات باستخدام مادة الشمع