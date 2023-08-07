قوات الاحتلال تستولي على ممتلكات للفلسطينيين في مسافر يطا جنوب الخليل

القدس المحتلة-سانا

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على ممتلكات للفلسطينيين جنوب الخليل في الضفة الغربية.

وأفاد منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور لوكالة وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية جنبا في مسافر يطا جنوب الخليل، واستولت على ممتلكات للفلسطينيين، بينها مواد بناء ومولد كهرباء.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت ليل أمس بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين بالضفة الغربية، ودهمت منازل الفلسطينيين واعتدت عليهم وعلى ممتلكاتهم بإطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency