وحدة إنتاجية لتدريب السيدات في منارة السفيرة بريف حلب الشرقي

حلب-سانا

تواصل منارة السفيرة في الأمانة السورية للتنمية بريف حلب الشرقي الإشراف على تدريب السيدات ضمن الوحدة الإنتاجية فيها، حيث يتم تدريبهن على استخدام آلة التريكو، بما يسهم في تأمين فرص عمل وسوق لتصريف المنتجات.

وأوضحت مديرة منارة السفيرة زينة قبلاوي في تصريح لمراسلة سانا أن البرامج التي تقدمها المنارة تقوم على ثلاث ركائز، أولها التدريب المهني للرجال والنساء لتمكينهم من إتقان مهنة وإيجاد سوق عمل لتصريف المنتجات، وتقديم منح تشغيلية للأشخاص الذين فقدوا أعمالهم جراء الحرب الإرهابية أو الزلزال، مشيرة إلى أن التنسيق جار مع مصرف الوطنية للتمويل لتقديم قروض للسيدات اللواتي لا يوجد لديهن معيل.

وثاني هذه الركائز وفقاً لقبلاوي، تقديم مهارات التعلم وتطوير الذات، وتضم مجموعة أنشطة، منها مهارات الحياة ودورات التقوية للتلاميذ والطلاب وتدريبات داعمة لفئة الشباب.

أما الركيزة الثالثة فتوضح قبلاوي أنها تتضمن التدريب على مجابهة تحديات الحياة ومساعدة المستهدفين ليكونوا متمكنين نفسياً قادرين على مواجهة الضغوطات، إضافة إلى قسم التأهيل المنزلي لمساعدة ذوي الإعاقة لتجاوز صعوبات التعلم.

وأشارت إلى أن الركيزة الرابعة تستهدف مجتمعات حية وقوية، بهدف تقديم الدعم والمساعدة ليكونوا من المساهمين في التغيير الإيجابي من خلال تنفيذ مبادرات وتحفيز المتطوعين على تقديم أفكار جديدة لمنطقتهم.

وبينت قبلاوي أن المنارة تقدم أيضاً بالتنسيق مع فريق الاستجابة القانونية جلسات توعية واستشارات قانونية، إضافة إلى بعض التدخلات العقارية والقضائية.

وأوضحت مشرفة المشاريع الاقتصادية في منارة السفيرة آية أصفري أن المنارة تتميز بالوحدة الإنتاجية التي يتم فيها تدريب السيدات على آلة التريكو من خلال دورتين تدريبيتين على مدار ثلاثة أشهر، وبعد الانتهاء من مرحلة التدريب يتم تأمين فرص عمل لهن عن طريق مدربة التريكو ومساعدتهن لتصدير نتاجهن إلى خارج سورية ولا سيما الإمارات والعراق.

وتؤمن المنارة وفقاً لأصفري للسيدات فرصة عمل بجانب منازلهن مع تقديم دعم لهن لشراء آلات للخياطة والعمل في المنازل، إضافة إلى دعمهن بمنح تشغيلية لمن يمتلكن الخبرة في مجال الخياطة وغيرها من المهن، ليتابعن العمل في منازلهن أو في المنارة.

وعن آلية العمل ضمن المنارة، أوضحت أصفري أن السيدات يعملن وفق اختصاصات عدة، منها الإبرة والتطريز والخياطة، حيث يتم تقسيمهن إلى مجموعات لتوزيع العمل.

بريوان محمد

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