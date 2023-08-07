خمسة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

يواصل خمسة أسرى فلسطينيين إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى في معتقلاته.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: إن أربعة أسرى يواصلون الإضراب منذ تسعة أيام، وهم سيف حمدان وأسامة خليل وقصي خضر وصالح ربايعة، فيما يواصل الأسير كايد الفسفوس إضرابه لليوم الخامس.

وكان الفسفوس خاض إضراباً عن الطعام في نهاية شهر أيار وبداية حزيران المنصرم استمر لمدة 9 أيام ثم قام بتعليقه، كما أنه خاض عام 2021 إضراباً استمر لمدة 131 يوماً.

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