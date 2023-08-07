الأمم المتحدة: ارتفاع درجات الحرارة يهدد ثلاثة أرباع أطفال جنوب آسيا

نيودلهي-سانا

حذرت الأمم المتحدة اليوم من أن ثلاثة أرباع الأطفال في جنوب آسيا يواجهون خطراً، جراء ارتفاع درجات الحرارة القياسية مع تزايد تأثير تغير المناخ.

ونقلت وكالة فرانس برس عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قولها: إن “نحو 460 مليون طفل يتعرضون لحرارة شديدة في جنوب آسيا أو 76 بالمئة من الأطفال مقارنة بثلث الأطفال على مستوى العالم”.

واعتبرت المنظمة أن “الأطفال في أفغانستان وبنغلادش والهند وجزر المالديف وباكستان يواجهون مخاطر عالية للغاية، جراء آثار تغير المناخ مع حرارة مرتفعة للغاية خلال 83 يوماً أو أكثر في السنة تتجاوز 35 درجة مئوية”.

وقال سانجاي ويجيسكيرا المدير الإقليمي لليونيسف لجنوب آسيا: “مع ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم تظهر البيانات بوضوح أن تهديد حياة ورفاهية ملايين الأطفال في جميع أنحاء جنوب آسيا يزداد حدة، جراء موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة”.

وأضاف ويجيسكيرا: إن “الأطفال الصغار ببساطة لا يستطيعون تحمل الحر، وما لم نتحرك الآن سيستمر هؤلاء الأطفال في تحمل وطأة موجات الحر الأكثر تواتراً وشدة في السنوات القادمة”.

وارتفعت حرارة الأرض 1.2 درجة مئوية منذ أواخر القرن التاسع عشر نتيجة حرق الوقود الأحفوري، حيث كان شهر تموز الماضي الأكثر سخونة على الإطلاق على مستوى العالم.

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