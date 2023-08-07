وفاة شاب إثر سقوطه من الطابق الخامس في حي الشعلان بدمشق

دمشق-سانا

توفي شاب، إثر سقوطه من سطح منزله في الطابق الخامس في حي الشعلان بدمشق.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أن أخباراً وردت إلى قسم شرطة عرنوس حول سقوط شاب من سطح منزله بالطابق الخامس في الشعلان، حيث توجهت دورية من القسم المذكور إلى المكان، وتم إسعافه إلى مشفى المواساة إلا أنه فارق الحياة.

وأشارت الوزارة إلى أنه بناء على التحقيق الأولي من قبل دورية من الأدلة الجنائية وهيئة الكشف القضائي تبين أن سبب الوفاة يعود إلى كسور متعددة واختلاطاتها، نتيجة السقوط من شاهق، لافتة إلى أنه تم تسليم الجثة لذويها ومازالت التحقيقات مستمرة.

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